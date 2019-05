Sequestrato veliero al largo di Marettimo con 5,4 tonnellate di hashish

Il carico recuperato vale 50 milioni di euro. L’imbarcazione era partita dal Marocco, in manette tre cittadini turchi. Salvini: “Nessuna pietà per venditori di morte”

Una barca a vela battente bandiera turca trasportava un tesoro lungo il Canale di Sicilia: 5,4 tonnellate di hashish, valore al dettaglio circa 50 milioni di euro. Una segnalazione delle autorità antidroga francesi ha fatto scattare il blitz della Guardia di finanza al largo di Marettimo.

A coordinare l’operazione, gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con la collaborazione del Gruppo Aeronavale di Messina, lo Scico (il servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Finanza) e la Direzione centrale per i servizi antidroga. L’indagine, che ha portato all’arresto di tre cittadini turchi, è della procura del capoluogo siciliano, che da mesi indaga sui traffici di droga nel Canale di Sicilia.

In meno di due ore dalla segnalazione francese, il monoalbero di 12 metri “Solen 1”, proveniente dalla coste magrebine del golfo di Oran, è stato individuato da un Atr 42 della Finanza decollato da Pratica di Mare: poi, sono intervenuti da due pattugliatori delle Fiamme Gialle, a circa 96 miglia da Marettimo. I tre membri dell’equipaggio sono stati bloccati e l’imbarcazione scortata verso il porto di Palermo. Nella stiva c’erano 187 colli di iuta su cui erano impressi sei diversi tipi di loghi, segno di una diversa provenienza. E ora le indagini puntano a risalire all’organizzazione dei traffici: dall’estate scorsa, “Solen 1” è la sesta imbarcazione che viene sequestrata nel Canale di Sicilia.

“Il Mar Mediterraneo – dice il colonnello Cosmo Virgilio, il comandante del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo – si conferma essere uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti. In questo scenario, la Guardia di finanza svolge il suo ruolo esclusivo di polizia del mare”. Interviene anche il ministro Matteo Salvini: “Mi complimento per il blitz che si è concluso con tre arresti. Nessuna pietà per i venditori di morte”.