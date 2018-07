Salemi, un’estate 2018 piena di musica ed eventi

Annalisa, i grandi nomi di Deejay Time, Lello Analfino e i Tinturia

SALEMI estate 2018 – Con il concerto di Annalisa in piazza Alicia per il ‘Bye Bye Tour 2018’, previsto per le 21.30 di sabato 28 luglio, entra nel vivo il cartellone degli eventi ‘Salemi d’Estate’, messo a punto dall’assessorato al Turismo, sport e spettacolo del Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, per il periodo che va dall’1 luglio al 15 settembre. Il biglietto d’ingresso per il concerto di Annalisa ha un costo ridotto di otto euro, cifra nettamente inferiore rispetto al normale prezzo di mercato, grazie all’intervento economico del Comune di Salemi. I ticket sono acquistabili nei circuiti di vendita online ticketone.it e tickettando.it, presso l’Ufficio Turistico del Comune di Salemi e presso la sede della Pro Loco, in piazza Libertà, oltre che nei quattro punti vendita della provincia di Trapani: Egatour Viaggi, via Ammiraglio Staiti 13, Trapani; I Viaggi dello Stagnone, via dei Mille 45, Marsala; Cicerone Tour, viale Europa 61, Alcamo; Cafè Argenteria, via Argenteria, Erice.

Il cartellone degli eventi continuerà poi domenica 29 luglio: al piazzale del centro Kim ‘Risate e Musica’ con Fabrizio Bracconeri, attore e personaggio televisivo noto al grande pubblico per aver condotto la trasmissione Forum insieme con Rita Dalla Chiesa. Il 2 agosto, sempre al centro per il Cinema indipendente Kim, verrà proiettato il film ‘Untitled’, di Michael Glawogger: l’evento, previsto per le 21.30, è a cura delle associazioni Libera e Cinemovel, oltre che dell’associazione Peppino Impastato. Il 7 agosto, a partire dalle 20, sarà la volta di ‘Bianca come la luna’, percorso itinerante tra le bellezze del borgo di Salemi: un viaggio che accompagnerà i visitatori attraverso le bellezze del centro storico, come il castello normanno-svevo, e del sistema museale. Il coordinamento è di Giuseppe Maiorana, in collaborazione con la Pro Loco di Salemi.

Il 10 agosto, invece, spazio ai grandi nomi di Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si alterneranno in consolle a partire dalle 22 in piazza Alicia per il ‘Deejay Time Unlocked Festival’. L’11 e il 12 agosto tornerà la tradizionale ‘Sagra della busiata nel Borgo’: il Comune e l’associazione Ristoratori Aliciensi daranno vita alla 14esima edizione della sagra che si snoderà lungo le vie del centro storico. Il 17 agosto il centro storico e via Matteotti si animeranno con la ‘Notte del gelato’, giunta alla sua terza edizione.Il 18 agosto ancora un appuntamento prestigioso con la musica: in piazza Alicia arriveranno Lello Analfino e i Tinturia per un concerto live a partire dalle 22. Il 24 agosto riflettori accesi sul teatro del Carmine per il’Festival Visioni notturne sostenibili’, che riporterà il calendario indietro alla notte del terremoto che nel 1968 colpì la valle del Belice. Un evento a cura di Belìce/Epicentro della Memoria Viva che non sarà mero ricordo del sisma ma un modo per guardare alla rinascita dei territori della valle. La chiusura di ‘Salemi d’Estate’ è prevista per il 15 settembre con la ‘Notte Blu, festa di fine estate’, in contemporanea con ‘September Fest’, la festa della birra.