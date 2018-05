Salemi, massa di detriti investe e danneggia due auto. Sul posto i Vigili del Fuoco

E’ accaduto questa notte all’1:30 circa, in via Palermo a Salemi. Per fortuna non ci sono stati feriti. Danneggiate seriamente due auto, una Mercedes classe A e una Grande Punto, a causa dello smottamento di terreno per le piogge di questa notte.

Dalla via Cremona una massa fangosa di detriti si è spostata nella via Palermo investendo le due auto. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano che hanno lavorato sodo dalle due alle cinque del mattino. Le due arterie sono state chiuse al traffico.

FONTE: CASTELVETRANONEWS.IT