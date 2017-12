Rubato un tir carico di pesce surgelato a Mazara del Vallo, indaga la Polizia

Un autoarticolato con un carico di pesce surgelato per l’importo complessivo di 110 mila euro è stato derubato nella notte a Mazara del Vallo.

I due autotrasportatori che si trovavano a bordo del mezzo erano in attesa che la ditta presso cui dovevano depositare il carico aprisse i cancelli. Improvvisamente sono entrati in azione i rapinatori che li hanno costretti a scendere del mezzo e a prendere posto in un’auto.

Preso possesso del mezzo si sono messi in viaggio verso Palermo. I due uomini sono stati abbandonati alla periferia di Palermo mentre soltanto la motrice dell’autoarticolato è stata ritrovata nei pressi della rotonda di via Oreto, in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Indaga la Polizia.

fonte: www.blogsicilia.it