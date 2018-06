Rubano da macchine in sosta, arrestati due topi d’auto

Due persone sono state tratte in arresto dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano perchè colti in flagranza dei reati di per furto aggravato e danneggiamento in concorso, Il personale della Aliquota Radiomobile ha fermato, Vincenzo Aiello, 61enne domiciliato a Campobello di Mazara e Vincenzo Aiello, 18enne di origini palermitane, zio e nipote.

Entrambi nulla facenti e già noti alle forze dell’ordine, e per gli stessi fatti è stata deferita in stato di libertà U.F., donna campobellese di 43 anni, anch’ella disoccupata e compagna dell’Aiello.

I predetti venivano sorpresi all’interno del parcheggio dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di questo centro ove, dopo aver danneggiato le portiere anteriori di una Peugeot 206 e di un Mitsubishi Pajero di proprietà di due operatori sanitari, asportavano dal loro interno vario materiale (stereo-borsoni-valigette-indumenti-etc.). La refurtiva, per un valore complessivo di €1.800,00 circa, veniva interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. A conclusione delle incombenze di rito gli arrestati venivano sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Marsala e in attesa della celebrazione di giudizio.