Ritorna l’Enosimposio, Assoenologi Sicilia dedica la 24^ edizione ai Vini dell’Etna

Dedicato ai vini dell’Etna il 24° Enosimposio di Assoenologi Sicilia, in programma dal 12 al 15 luglio 2018 nei pressi di Taormina, all’Hotel Capo dei Greci. Il tradizionale convegno regionale che riunisce gli enologi ed enotecnici dell’isola sarà dedicato ai vini dell’Etna e al fascino del territorio vulcanico e, non a caso si svolgerà quest’anno in una zona della Sicilia che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo e ottimi risultati in termini di mercato.



Motivo per cui l’associazione di categoria ha deciso di dedicare questo importante momento d’incontro e di riflessione alle produzioni tipiche del territorio. Nel corso del meeting saranno approfondite le caratteristiche della produzione nel territorio dell’Etna, la sua promozione e presenza sul mercato. Allo stesso tempo gli enologi

partecipanti potranno visitare alcune delle aziende e degustare i loro vini.

“La zona dell’Etna rappresenta un areale molto importante per la viticoltura dell’isola. – spiega il Presidente di Assoenologi Sicilia, enologo Giacomo Manzo – Le sue peculiarità pedoclimatiche, i vitigni storici di questo versante, le tecniche di vinificazione ed il trend positivo dell’ultimi decennio delle produzioni enologiche alle pendici del Vulcano meritano attenzione, approfondimento e confronto fra gli operatori del settore. Da qui la nostra scelta del tema della rassegna ma, anche, della location. Assoenologi Sezione Sicilia è pertanto grata ai relatori che porteranno il loro contributo, alle aziende che apriranno le porte ai nostri colleghi, ai rappresentanti delle Istituzioni e a della stampa che amplificheranno le tematiche affrontate: ma anche alle aziende sponsor che supportano l’evento. L’enosimposio, la 24^ edizione di Taormina – ha detto il Presidente Manzo, è un importante momento di confronto e di condivisione delle nostre esperienze. A eventi come questo che generano la conoscenza comune e lo spirito di corpo della categoria, fortificando l’enologo nell’esercizio quotidiano della professione, si deve la crescita dell’enologia siciliana che nell’ultimo quarto di secolo ha fatto passi di gigante”.

I lavori dell’Enosimposio inizieranno la mattina del 13 luglio, alle ore 9.00, con i saluti del Presidente di Assoenologi Sicilia, enol. Giacomo Salvatore Manzo. Interverranno inoltre l’Assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, il Presidente del Consorzio Etna Doc Giuseppe Mannino e il Coordinatore del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Marsala, prof. Rosario Di Lorenzo. L’enologo Marco Nicolosi, membro del direttivo del Consorzio Etna Doc, introdurrà il tema dell’Enosimposio descrivendo il territorio etneo e la sua storia. L’enologo Francesco Abbate invece esporrà il suo studio su “l’evoluzione dei polifenoli durante la maturazione dell’uva in diversi ambienti dell’Etna” mentre, a seguire, l’agronomo Valeria Carastro parlerà di “Territorio e Viticoltura dei tre versanti”.

L’enologo Pietro Di Giovanni si soffermerà invece sulle caratteristiche agronomiche dei vitigni del territorio mentre l’enologo Carlo Casavecchia esporrà la sua esperienza fra Nord e Sud Italia con un confronto fra i diversi vitigni. Infine lo chef Piero D’Agostino illustrerà le aspettative dell’alta ristorazione. La prima giornata di lavori si chiuderà con la degustazione di sei vini: due spumanti, due bianchi e due rossi.

La giornata del sabato invece sarà dedicata alla visita delle cantine del territorio. In particolare saranno visitate l’azienda Barone di Villagrande e l’azienda Scammacca del Murgo, due splendide realtà sui pendici dell’Etna.

Per informazioni contattare ASSOENOLOGI SICILIA, c/o Istituto Statale con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia “Abele Damiani” – Via Trapani 218 – 91025 Marsala (TP) – e-mail sezione.sicilia@assoenologi.it