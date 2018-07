Ritorna di scena il cibo da strada a Trapani con la 10^ edizione di Stragusto

Al via la decima edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati, in programma in Piazza Mercato del Pesce di Trapani dal 25 al 29 luglio.

Sapori, odori, colori, voci tipici dei Mercati fanno da atmosfera ad uno degli eventi gastronomici più apprezzati: Stragusto, il Festival del Cibo da Strada torna a Trapani, con una nuova edizione, la decima, ricca di gusto! Tutti i giorni, dal 25 al 29 luglio 2018, nella piazza dell’antico Mercato del Pesce – luogo suggestivo e unico, che rivive nella sua dimensione naturale per accogliere i tanti turisti e appassionati – la manifestazione ospita tanti produttori di cibo da strada provenienti da diverse regioni d’Italia e dal mondo. Un percorso ideale dove gusto, cultura e tradizioni si intrecciano. Fra le specialità che caratterizzano l’itinerario goloso della manifestazione: tipicità palermitane, trapanesi, pugliesi, toscane, catanesi, ragusane, tunisine, del Madagascar, rumene e tanto altro! Fra le novità anche l’area Wine Tasting, con i migliori vini del territorio, imperdibile al tramonto, dalla splendida terrazza delle mura di Tramontana.

Altre importanti collaborazioni, quest’anno saranno con Averna, che sarà presente con un truck durante l’intera manifestazione per accompagnare ed esaltare le specialità e fari divertire i presenti con giochi a tema e foto ricordo; e Aperol Spritz, che farà tappa Stragusto – con il suo Happy tour – il giorno 26 luglio, fra giochi, drink e tanto divertimento. Media partner di Stragusto anche il portale di informazione itacanotizie.ite Radio 102, che sarà presente con alcuni dei suoi speaker per raccontare dal vivo la manifestazione.

“Stragusto è stata la prima manifestazione di questo genere in Sicilia – ha affermato l’organizzatore Paolo Salerno – adesso questi eventi sono molto diffusi però il nostro Festival rimane vivo e molto atteso, anzi negli anni ha acquisito sempre maggiore attenzione dai media nazionali e internazionali e dai visitatori. Questo perché Stragusto ha molteplici punti di forza, come la bellissima Piazza, un luogo che nasce come mercato e durante l’evento vive nella sua dimensione naturale, contribuendo a creare un’atmosfera unica. E poi i tanti produttori di cibo da strada che si sono avvicendati nel corso di questi anni hanno permesso ai visitatori di vivere una particolare esperienza gastronomica, scoprendo tipicità e culture locali ma anche internazionali”. “Il cibo è un monumento immateriale della società – ha affermato il Sindaco Giacomo Tranchida – e per questo va promosso e diffuso, anche attraverso occasioni come questa, una manifestazione consolidata ed elegante, che rappresenta un luogo di incontro fra culture e popoli. Inoltre la Piazza Mercato del Pesce rimane un luogo ideale per accogliere le eccellenze enogastronomiche, per questo è intendimento dell’Amministrazione, farla rivivere tutto l’anno attraverso la messa a sistema e la promozione della cultura gastronomica del territorio”.

L’obiettivo di “Stragusto”, iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con Ps Advert, la ProLoco Trapani Centro e con il patrocinio del Comune di Trapani, è quello di recuperare e valorizzare il grande patrimonio offerto dai produttori del cibo da strada, veri e propri artigiani del gusto, che tramandano la tradizione culinaria della propria zona di generazione in generazione. Il cibo, specie quello da strada è espressione e patrimonio di una comunità, è storia ma anche evoluzione delle abitudini e dei gusti, da qui nasce “Stragusto”, ed è in questo contesto che la diversità diviene ricchezza, in un luogo perfetto per questo evento, come la Sicilia, che da secoli accoglie numerosi popoli e tradizioni. Ulteriori informazioni sulla manifestazione si potranno trovare sul sito: www.stragusto.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Stragusto . E’ inoltre disponibile l’applicazione gratuita con tutte le informazioni sull’evento, scaricabile sull’Apple Store o su Google Play. Video: https://youtu.be/KGvCivml-BQ

Quella del 2018 è un’edizione speciale perché Stragusto compie 10 anni. Sono stati tantissimi i produttori di cibo da strada che si sono avvicendati nel corso del tempo, e che sono cresciuti insieme alla manifestazione in un vero melting pot di culture, lingue, prodotti, sapori e tradizioni. Nel 2008 – in un periodo in cui non era ancora scoppiato il boom della cucina e dello street food – quella di Stragusto è stata una scommessa vinta, grazie all’impegno, la costanza e la passione per il gusto e per il recupero di antiche tradizioni delle tante persone che hanno contribuito a creare questo Festival. Negli anni la piazza si è riempita di voci, idiomi, profumi, sorrisi e soprattutto tanti gusti diversi che hanno offerto ai visitatori un’interessante panoramica anche sulle diverse culture ed etnie. Fra i sapori che si sono avvicendati nel corso di questi 10 anni, quelli trapanesi, palermitani, fiorentini, baschi, romani, friulani, panteschi, tunsini, palestinesi, umbri, greci, veneti, senegalesi, indiani, valtellinesi, balcanici, spagnoli e tanto altro! Non sono mancati inoltre i momenti didattici e di approfondimento, perché lo street food è un patrimonio da preservare e valorizzare.

Il luogo: Piazza Mercato del Pesce di Trapani è un luogo storico e di forte impatto scenografico; una vera e propria agorà che ha scandito negli anni le giornate di tanti trapanesi. E’ il vecchio mercato adibito alla vendita del pesce, oggi portato a nuovo splendore da una recente ristrutturazione. Oltre ad essere perfettamente inserito nel contesto della manifestazione come espressione di tradizione e storia “culinaria” della città, presenta anche dei notevoli vantaggi: è in pieno centro storico, e quindi facilmente raggiungibile, ed è posto in una bella zona panoramica, tra la spiaggia ed un belvedere sul mare.

I prodotti in degustazione e le novità di quest’anno: oper l’edizione 2018 non mancheranno i sapori trapanesi (la frittura di pesce, la rianata, la caponata, i dolci tipici ecc.; “u purpu” , il polpo bollito nel solco della tradizione; i sapori tunisinifra falafel, fricassè, brik e altre specialità; i sapori fiorentini con il panino al lampredotto dello street chef fiorentino Luca Cai che da dieci anni è un punto di riferimento della manifestazione. Immancabile il cibo di strada palermitano, il pane cà meusa e quello con le panelle oltre allo sfincione e altre prelibatezze; altri stand saranno dedicati al “cùscusu” tipico trapanese; i panini con tonno e altri prodotti del territorio di Assud Cibo da Strada. In degustazione anche i dolci delle feste curati dall’associazione “Profumi di Sicilia” di Calatafimi, i sapori delle Madonie con i dolci tipici e il torrone preparato dal vivo. Un’esperienza particolare – da vedere e da gustare – sarà quella della granita tradizionale, fatta a mano tecnica madonita.

Fra le novità di quest’anno: i sapori rumeni, i sapori del Madagascar, i sapori catanesi, le scacce ragusane, i sapori pugliesi con le bombette, le delizie trapanesi a cura di Tonino Bellezza, il cibo da strada “Omega Sood” a base di sarde di Sood Sicilian Bistrot, ecc…

Novità assoluta anche l’area Wine Tasting, con i migliori vini del territorio, imperdibile al tramonto, dalla splendida terrazza delle mura di Tramontana.

Oltre ai prodotti in degustazione, rigorosamente preparati dal vivo, diversi saranno i momenti di intrattenimento e didattici all’interno dell’evento perché lo street food è un’eredità culturale da tutelare e valorizzare.

STREET FOOD IN DEGUSTAZIONE: 25-26-27-28-29 Luglio 2018: tutti i giorni dalle 18.30 alle 24.00 aTrapani, Piazza Mercato del Pesce

Sapori trapanesi – A cura dello chef Mario Bianco

Sapori rumeni – Mici rumeni, Turte Taranesti condite, Placinta a cura di Chic Menu Bucarest

Sapori ragusani – La Scaccia a cura di Rostsicily di Piercarmelo Albani

Omega ”Sood” – a cura di Sood, Sicilian Bistrot

Sapori pugliesi – le Bombette a cura di Brace Mobile

Sapori catanesi – le Crispelle a cura di Orazio Cordai

Sapori palermitani – Meusa, Panelle e Sfincioni a cura dell’Associazione “Terra del Sole”

Sapori fiorentini – Il lampredotto di Luca Cai

Sapori tunisini – a cura di Brahim Trabelsi

I panini di “Assud – Cibo da Strada” , specialità con tonno e altri prodotti del territorio

Sapori delle feste – Associazione culturale ricreativa Profumi di Sicilia, Calatafimi

Delizie trapanesi – Timbalette, Sarde a beccafico e le Sfinci a cura di Tonino Bellezza

U’ purpu – Trattoria Poseidone

Torronificio delle Madonie – Torroni e dolci tipici siciliani

Il melone giallo – Azienda Agricola Spezia, Paceco

La Granita Tradizionale – fatta a mano con tecnica madonita a cura di Luigi Romana

Sapori dal Madagascar – Mofo Gasy e Godro-Godro a cura dell’Associazione Trapani per il Terzo Mondo

Come Funziona: la formula è semplice: le pietanze, prodotte dal vivo dai partecipanti, costano da un minimo di 1 € ad un massimo di 7 €, e con i gettoni alla mano basta recarsi nei vari stand, scegliendo comodamente il proprio percorso gastronomico. I gettoni – in ‘tagli’ da uno o due euro (acquisto minimo 5 euro) – si acquistano alla cassa durante le giornate di svolgimento della manifestazione. Anche quest’anno per evitare le code alla cassa, i gettoni – degustazione sono in prevendita, a partire da lunedi, a Trapani (info point “Trapani, istruzioni per l’uso”), Marsala (Egadi Charter) e San Vito Lo Capo (libreria Arcobaleno). Sul sito www.stragusto.it, è possibile trovare tutti gli indirizzi.