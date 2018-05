Ristorazione,  Fud assume 58 persone

Tra personale di sala e cucina, cuochi e area marketing che verranno assunti nelle prossime settimane tra Catania, Palermo e Milano. Come candidarsi.

L’azienda siciliana Fud si espande, conquista anche Milano, e cerca 58 nuovi dipendenti. Un nuovo locale è in apertura sui navigli di Milano e un temporary restaurant sulla spiaggia di Palermo. Un progetto in espansione continua dal 2012.

Fud Bottega Sicula conta oggi più di 130 tra collaboratori e dipendenti e si apre oggi la selezione per altri 58 collaboratori, tra personale di sala e cucina, cuochi e area marketing che verranno assunti nelle prossime settimane tra Catania, Palermo e Milano.

Fud Bottega Sicula ricerca: 35 persone a Milano (15 in cucina e 20 in sala), 12 persone a Catania (10 in sala, 2 in cucina), 1 persona a Catania (Responsabile Social Media Marketing), 10 a Palermo (2 in cucina e 8 in sala). È possibile inviare la propria candidatura dall’area ‘Lavora con Noi’ del sito: www.fud.it e accedere alla selezione compilando la scheda anagrafica e il test attitudinale. (Clicca qui per accedere)