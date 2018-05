Rinvio a giudizio per Mimmo Fazio. Gli indagati del blitz Mare Monstrum approdano in Tribunale

Approda al giudizio del gup del Tribunale, un primo troncone dell’indagine «Mare Monstrum» e cioè l’indagine sulla cosiddetta «tangentopoli del mare» che proprio un anno addietro vide finire agli arresti domiciliari l’onorevole Girolamo Fazio, allora deputato regionale in carica e in piena corsa per tentare il ritorno da sindaco a Palazzo D’Alì, e in carcere l’allora armatore e presidente della Liberty Lines, Ettore Morace.

La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex sindaco Fazio con un corposo atto di accusa firmato dai pm Franco Belvisi e Brunella Sardoni. L’udienza dinanzi al giudice Antonio Cavasino è prevista per il prossimo 9 luglio. I pm Belvisi e Sardoni, che hanno coordinato il troncone trapanese dell’inchiesta frutto di una attenta e approfondita indagine dei carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale, hanno anche chiesto il rinvio a giudizio dell’ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativo, Raffaele De Lipsis.

