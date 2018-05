Rinvenuta in 24 ore la motoape sottratta al Movimento 5 Stelle a Trapani

L’allarme è scattato nella mattinata odierna allorquando alcuni appartenenti al direttivo del Movimento 5 Stelle di Trapani, si sono accorti che ignoti, verosimilmente nella serata di ieri, avevano asportato una motoape con i colori del movimento, parcheggiata innanzi alla sede del comitato del candidato sindaco, sita in Via Calipso.

In sede di denuncia i rappresentanti del Movimento avevano fatto presente che il mezzo asportato, dotato di altoparlanti e manifesti, veniva utilizzato per la campagna elettorale. Questo, unito ad altri elementi forniti nonché a preziose indicazioni offerte dai cittadini, hanno consentito agli uomini dell’Arma, collaborati dai colleghi della Polizia di Stato, di rinvenire, nel pomeriggio odierno, all’interno di un garage sito nel quartiere Borgo Annunziata, la motoape asportata insieme ad un altro mezzo dello stesso tipo, presumibilmente anch’esso oggetto di furto. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione degli autori del reato.