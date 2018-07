Ricostituita l’Aran, si va verso rinnovo contrattuale, riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana

Ricostituita l’Aran Sicilia, adesso riparta il confronto su rinnovo contrattuale, riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana

Dopo anni di colpevole abbandono della macchina amministrativa e del personale da parte della politica, si può cominciare a discutere di rinnovo contrattuale economico e giuridico del personale dando vita a una nuova fase che finalmente possa ridare dignità alla parola Lavoro dentro la regione Siciliana.

Commissione legislativa Affari Costituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana, con la ratifica della nomina dei componenti del comitato direttivo. ha varato l’ARAN Sicilia. A conclusione dell’iter politico amministrativo, con l’esame positivo della richiesta di parere n.7 è stata ricostituita l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Regione Siciliana (ARAN). E’ stato anche eletto il comitato direttivo: presidente, avv. Accursio Gallo; componenti, dott. Paolo Cibin e dott. Giuseppe D’Appolito.

I sindacati maggiormente rappresentativi COBAS/CODIR, SADIRS, SIAD e UGL auspicano che l’Aran Sicilia, appena ricevute le direttive dall’assessore alla Funzione pubblica, convochi immediatamente le organizzazioni sindacali per avviare – da subito – la contrattazione, per dare all’amministrazione regionale un progetto di ammodernamento della macchina amministrativa e un progetto di riqualificazione e riclassificazione del personale regionale adeguato alle nuove realtà e che tenga conto del percorso di prepensionamento che si concluderà nel 2020. Le organizzazioni sindacali funzione pubblica maggiormente rappresentative alla Regione Siciliana chiedono al governo regionale di deliberare le direttive all’ARAN alla prima seduta utile della giunta di governo regionale, per poter operare da subito a tutela del personale dell’Ente.