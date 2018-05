Ricattata per foto osè una 13 enne adescata sul web da un catanese

Un sedicenne catanese che aveva adescato su un social forum una ragazza 13enne veneziana, facendosi inviare delle sue foto a contenuto sessuale, è stato individuato e denunciato dalla Polizia. L’operazione è stata portata a termine grazie alla richiesta di aiuto inviata dalla minorenne all’applicativo «YOUPOL» della Polizia di Stato, che ha fatto giungere la segnalazione al commissariato del comune veneziano dove l’adolescente risiede.

Dopo aver ricevuto la prima foto, il sedicenne aveva continuato a chiedere alla giovane altre foto e materiale pornografico, minacciandola di pubblicare gli scatti in rete nel caso non avesse acconsentito. A questo punto la ragazza ha deciso di segnalare il cyber bullo alla polizia. Il sedicenne è stato denunciato per adescamento di minorenne e detenzione di materiale pornografico; gli agenti, che hanno così impedito che pubblicasse il materiale che deteneva, gli hanno anche sequestrato lo smartphone.

Fonte www.gds.it