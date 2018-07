Reperti archeologi ed una pistola illegalmente detenute, arrestato uomo a Mazara

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo nel corso di un’operazione di Polizia Giudiziaria condotta dalla locale Stazione guidati, dal loro Comandante Luogotenente Maurizio Giaramita, e culminata con la perquisizione di una abitazione in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici ed una pistola. Nei guai è finito un uomo di 70 anni, Gianni Francesco Scimemi.

I militari dell’Arma hanno rinvenuto una pistola a tamburo con matricola abrasa completa del relativo munizionamento e numerosi oggetti di notevole interesse storico, illegalmente detenuti da Scimemi ed abilmente occultati, presumibilmente in attesa di essere immessi sul mercato illegale di reperti archeologici.

In dettaglio sono stati recuperati: un’anfora antica, 25 frammenti di terracotta facenti parte, in origine, di piccole statue antiche ed altri artefatti in terracotta,di origine sconosciuta ma risalenti a vari periodi storici. Si ritiene che alcuni reperti risalgano addirittura al III millennio a.C..

Il GIP di Marsala ha convalidato oggi l’arresto in sede di interrogatorio di garanzia, sottoponendo il settantenne salemitano all’obbligo di dimora.