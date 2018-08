 “Rave party” a base di cocaina ed MDMA a Buseto Palizzolo, tre arresti

Alle prime luci di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto tre persone, due delle quali residenti a Palermo ed una residente a Paceco nel corso di un “Rave party” organizzati all’interno di una struttura sita nel territorio trapanese.

A seguito di complesse ed articolate indagini condotte sia con avanzate tecniche investigative e con i classici servizi di osservazione, i Carabinieri di Alcamo, nel corso dell’attività convenzionalmente denominata “IN THE WOOD”sono riusciti a disarticolare un’organizzazione composta da giovani dediti alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ed MDMA.

Le sostanze venivano cedute agli acquirenti in occasione di “rave party” organizzati all’interno di una struttura sita nel territorio trapanese. Le feste, durante le quali l’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti era particolarmente frenetica, venivano pubblicizzate tramite la rete attraverso noti social network .

A nulla sono serviti gli accorgimenti adottati dagli organizzatori per assicurarsi un elevato livello di riservatezza, in quanto i Carabinieri di Alcamo sono riuscitilo stesso a penetrare tra le fitte maglie della rete criminale, accuratamente tessuta dagli organizzatori delle manifestazioni. Gli eventi, infatti,venivano pubblicizzati senza indicare precisamente il luogo dove si sarebbe tenuto il “Rave party”, al quale gli aspiranti partecipanti venivano poi ammessi solo attraverso successivi contatti diretti e dopo che gli organizzatori ne avevano verificato l’”affidabilità”.

Considerate le risultanze emerse dalle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo sul “Rave party”, il Tribunale di Trapani, ritenendo che a carico degli indiziati sussistano gravi indizi di colpevolezza, ha emesso i 3 provvedimenti cautelari eseguiti all’alba dai militari dell’Arma nonché il sequestro preventivo dell’immobile denominato “Il Contadino” sito in Buseto Palizzolo ove si tenevano gli eventi. Gli arrestati, tutti con precedenti di polizia, si identificano in: Alessandro Genco Cl. 1997; Santo Priolo Cl. 1988; Antonino Pace Cl. 1998

I giovani, rintracciati presso le rispettive abitazioni di Palermo e Paceco, sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, accompagnati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso le rispettive abitazioni, dove permarranno in regime di arresti domiciliari.