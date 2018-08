Ragazzo cade dal balcone a Trapani

Ancora è poco chiara la dinamica sull’incidente occorso lunedì attorno alle 13.30 ad un ragazzo di 17 anni di Trapani. Si è appreso che il ragazzo si trovava nel balcone della sua abitazione in via Erice quando ancora per cause in fase di accertamento è caduto giù sulla strada facendo un volo di alcuni metri.

Il balcone era al secondo piano della palazzina. L’allarme ha richiamato tanta gente che ha subito allertato il 118 e i carabinieri. I sanitari prima di trasportarlo al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate hanno riscontrato che il giovane era comunque cosciente. Indagini sono in corso per capire cosa realmente sia potuto accadere.

Fonte www.gds.it