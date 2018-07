Questa notte disinfestazione delle spiagge libere a Mazara del Vallo

Sarà effettuata questa notte il servizio di disinfestazione. Domani è consigliabile non andare nella spiaggia libera. Al via anche la prima tranche di disinfestazione stradale

In nottata si effettueranno le operazioni di disinfestazione dei tratti di spiaggia libera. Lo conferma l’Ufficio Ecologia e Ambiente di Mazara del Vallo. Nonostante i prodotti disinfestanti che saranno utilizzati siano a basso grado di tossicità, è consigliabile per i bagnanti a solo scopo precauzionale non accedere nei tratti di spiaggia libera per l’intera giornata di domani, martedì 10 luglio. Appositi cartelli informativi saranno affissi dall’impresa esecutrice delle operazioni di disinfestazione, la ditta Iacono Service di Mazara del Vallo.

Contestualmente alla disinfestazione delle spiagge libere sarà effettuata, sempre nella nottata compresa tra lunedì e martedì, una prima tranche di disinfestazione stradale, che riguarda in particolare le seguenti zone: lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, litoranea Bocca Arena, Trasmazaro (via San Pietro, via Bessarione, via Vaccara, lungomare Fata Morgana, colmata via Impastato, via Sansone, via Fani, via America), zona centro( corso Vittorio Veneto, corso Umberto, piazza Mokarta, piazza Plebiscito, via Maccagnone), zona Cappuccini (via Volturno, via Val di Mazara, via Valdemone, via Val di Noto, via Don Primo Mazzolari), zona via Salemi, zona Madonna del Paradiso (via Roma, via Madonna del Paradiso, via Padre Giacomo Cusmano), zona Macello (via Costiera, via dell’Acquedotto, via Casa Santa, piazza Macello), zona via Castelvetrano e corso Diaz, zona Santa Maria (via Napoli), Borgata Costiera, Mazara Due.

Anche per la disinfestazione stradale, il cui primo ciclo potrebbe protrarsi per altre due notti,i saranno utilizzati prodotti a basso grado di tossicità e solo per precauzione è consigliabile sia per questa notte ma anche fino all’alba del 12 tenere chiusi gli infissi.