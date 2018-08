ProgettiAmo Marsala chiede la verifica delle infrastrutture presenti nel territorio nell’interesse degli utenti, al fine di garantire una viabilità più sicura e la pubblica incolumità.

ProgettiAmo Marsala, dopo la triste vicenda del Ponte Morandi di Genova, chiede all’Amministrazione Comunale ed al Sindaco di Marsala una verifica delle infrastrutture presenti nel territorio.

Con una nota politica, la n. 12/2018, viene chiesto esplicitamente dal Movimento politico un'ispezione urgente presso le opere infrastrutturali che insistono sul territorio di Marsala che comprendono, oltre il cavalcavia situato in Via degli Atleti e di un sottopassaggio in Via Ugdulena, anche le gallerie ed i sovrappassaggi dello scorrimento veloce che congiunge Cadilla (Ospedale) con Birgi (Aeroporto). Il tutto perchè è convinzione comune che certe catastrofi potrebbero essere evitate se solo venissero affrontate con una certa prevenzione, in linea con una serie di controlli periodici e diversi sopralluoghi. La richiesta di verifica delle opere infrastrutturali è un atto dovuto nei confronti degli utenti, al fine di garantire una viabilità più sicura e la pubblica incolumità.

ProgettiAmo Marsala aggiunge che lo scorso 14 agosto nel capoluogo della regione ligure si è verificato un grave episodio a causa del crollo del Ponte Morandi che ha provocato un rilevante numero di morti e feriti, inclusi bambini e adolescenti e che un’indagine rivela che in meno di due anni in Italia abbiamo già assistito al crollo di ben quattro cavalcavia. Pertanto il movimento “civico” non può restare indifferente e richiama alle proprie responsabilità l’amministrazione e il sindaco che gestiscono città. Tuttavia ProgettiAmo Marsala è portavoce di una cittadinanza che ha già segnalato in passato la presenza di gravi disagi presso il nostro territorio che in materia di infrastrutture dispone di un cavalcavia situato in Via degli Atleti e di un sottopassaggio in Via Ugdulena.

L’intenzione comune – si legge nella nota politica – è quella di garantire una sicurezza ai cittadini che di fronte questi gravi episodi tendono a diffidare legittimamente delle istituzioni. D’altronde come recita l’art.13 comma 6 del Codice della Strada “Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto.