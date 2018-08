Pretende di bere senza pagare, arrestato per tentata estorsione

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto Antonino Mancuso, 42enne di Alcamo, già noto alle Forze dell’ordine.

I Carabinieri venivano contattati da alcuni commercianti della zona in quanto il predetto Mancuso, in evidente stato di agitazione, pretendeva delle consumazioni di alcolici a titolo gratuito ed al rifiuto questi assumeva dei comportamenti minacciosi pertanto veniva bloccato ed accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso al fine di evitare che tale condotta potesse sfociare in altri atteggiamenti ancora più violenti.

Il Mancuso veniva quindi tratto in arresto per il reato di tentata estorsione e, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari , in attesa del rito direttissimo.

Tale attività rientra nelle specifiche competenze dell’Arma dei Carabinieri che, mediante un attento controllo del territorio, tutela l’ordine e la sicurezza pubblica permettendo la civile convivenza ed il rispetto della legge.