Polizia, 5 arresti e 9 denunce in provincia: il bilancio sui servizi di controllo de territorio

La Polizia di Stato, tra il 28 ottobre ed il 3 novembre, in ambito provinciale ha eseguito 5 arresti e deferito all’A. G. in stato di libertà altre 9 persone per reati vari nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Nell’ambito dei servizi sono tati effettuati 61 posti di controllo che hanno portato all’elevazione di 25 contravvenzioni al Codice della Strada. Sono state controllate 912 persone, 184 soggetti con precedenti di polizia e 383 sottoposti a obblighi. Sono stati controllati 1814 obiettivi sensibili, 338 veicoli e sono stati eseguiti un sequestro ed una perquisizione

La Polizia in particolare: il personale l’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) ha tratto in arresto D.F., nato a Trapani, classe 1966, residente ad Erice Casa Santa, per evasione dagli arresti domiciliari. Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dalla competente A.G. Gli agenti del Commissariato di Castelvetrano hanno tratto in arresto C.C., nato a Pistoia, classe 1987 e residente a Castelvetrano, in esecuzione ad ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in data 25.10.2018, dovendo espiare la pena di anni 3 in detenzione domiciliare per il reato di detenzione di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto:

– in esecuzione ad ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, C.G., nato ad Erice, classe 1992 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 3 e giorni 20 di reclusione, poiché ritenuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Lo stesso veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari;

– in esecuzione ad ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Trapani, in data 30.10.2018, C.P., nato ad Erice, classe 1988 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 6 per il reto di spaccio di sostanze stupefacenti;

– in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, V.G., nato ad Erice, classe 1980 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 4 e giorni 5 di reclusione, poiché ritenuto colpevole dei reati di resistenza a P.U. e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Lo stesso veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Personale dell’U.P.G.S.P. ha deferito all’A.G., in stato di libertà:

– Z.N., nato in Marocco, classe 1991, poiché si rifiutava di fornire indicazioni sulla propria identità personale ad un P.U;

– K.A., nato in Costa d’Avorio, classe 1992, per furto aggravato e sostituzione di persona

A Marsala, il personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ha denunciato a piede libero:

– A.P., nato a Marsala, classe 1991 e residente a Petrosino, per guida senza patente reiterata nel biennio;

– S.F., nato a Marsala, classe 1992 ed ivi residente, per guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

A Castelvetrano il personale del locale Commissariato di P.S. ha segnalato all’Autorità Giudiziaria:

– M.F., nato a Castelvetrano, classe 1951 ed ivi residente, per il reato di furto aggravato di energia elettrica;

– P.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1991 e residente a Castelvetrano, per inosservanza delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale di P.S.;

Ad Alcamo il personale del locale Commissariato di P.S. ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, M.L., nato ad Alcamo, classe 1967, ivi residente, per minacce aggravate.

A Mazara del Vallo, il personale del locale Commissariato di P.S., ha deferito all’A.G., in stato di libertà

– P.N., nato a Palermo, classe 1979 e residente a Bagheria, per il reato di truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico;

– G.R., nato a Mazara del Vallo, classe 1988 ed ivi residente, per i reati di lesioni personali dolose e minaccia.