Pizzolungo, trovato ordigno bellico in una caletta

Si attendono gli artificieri per mettere in sicurezza la spiaggetta di via Cloanto, nel litorale di Pizzolungo dove é stato rinvenuto un pericoloso residuato bellico. L’ordigno, per l’esattezza una spoletta, è stato rinvenuto da due marescialli dell’Aeronautica e da un carabiniere, tutti e tre non in servizio, ma al mare a Pizzolungo per una domenica di relax.

Dopo avere dato l’allarme, allertando le forze dell’ordine, nell’attesa dell’arrivo della Polizia i tre si sono occupati dell’incolumità delle persone, soprattutto dei tanti bambini presenti, evitando di creare il panico. L’ area è stata transennata. Su posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e la Protezione Civile comunale e sarà tenuta sotto controllo, in attesa degli artificieri. Al momento nell’area, data la pericolosità, è interdetta qualsiasi tipo di attivit.