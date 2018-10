Piscina comunale Marsala. Chiusura su disposizione dei Vigili del Fuoco

L’Amministrazione comunale di Marsala rende noto che, con provvedimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è stata disposta la chiusura della Piscina comunale per non avere attuato le misure correttive in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in precedenza prescritti dallo stesso Comando.

Destinataria dell’obbligo di chiusura è l’ASD Blu Water, quale gestore dell’impianto sportivo.

Pertanto, la stessa Associazione – che ha già dato esecuzione alla chiusura dell’impianto di via Dante Alighieri – dovrà prima adempiere alle carenze riscontrate e, successivamente, potrà riprendere la regolare attività nella Piscina comunale.

L’Amministrazione comunale, tramite il Comando della Polizia Municipale, vigilerà sulla condotta che sarà tenuta dal gestore sia in termini di attuazione delle prescrizioni di legge che con riguardo al divieto di svolgimento di attività nella Piscina comunale.