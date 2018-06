Petrosino, Marcella Pellegrino respinge le accuse mosse in un documento diffuso dalla maggioranza

Clima politico sempre più teso a Petrosino.

L’avvicendamento in Giunta Municipale di Luca Facciolo al posto di Marcella Pellegrino sta avendo non pochi strascichi sia nella vita politica amministrativa del piccolo comune del trapanese, sia fra la popolazione residente. Fra l’ex vicesindaco Marcella Pellegrino ed il sindaco Gaspare Giacalone da giorni non corre più buon sangue. I rapporti fra l’ex esponente dell’Amministrazione e la maggioranza sono molto tesi e i dissidi sfociano in duri quanto contorti documenti politici che, riportati dagli organi d’informazione ed amplificati dai social e dalle chiacchiere da bar, stanno rendendo ancora più calda l’atmosfera di questa estate petrosilena.

Ormai si assiste ad un vero e proprio botta e risposta. Per la nostra rubrica Riceviamo e Pubblichiamo ospitiamo l’ultimo documento pervenutoci in redazione, a firma del consigliere comunale Marcella Pellegrino.

Nota politica di Marcella Pellegrino

“Mi ritengo delusa, oltre che amareggiata, dalle infondate, pretestuose, inaccettabili e ingiustificate accuse che mi vengono rivolte dal gruppo di maggioranza della lista Cambia Petrosino relativamente a una “gestione nebulosa ed oscura della gestione finanziaria dell’assessorato ai servizi sociali”. Rispondo per l’ultima volta alle infondate illazioni invitando gli esponenti del gruppo Cambia Petrosino, guidati dal loro sindaco Gaspare Giacalone, a documentarsi prima di formulare critiche così gravi e avanzate nei confronti di chi, come la sottoscritta, ha sempre svolto con devozione, senso di responsabilità, correttezza trasparenza e competenza il lavoro affidatogli. Respingo ai mittenti queste false e gratuite accuse.

In questi 6 anni ho dimostrato ai cittadini il mio lavoro svolto con onestà e trasparenza e non con vane parole: lascio agli altri il piacere di parlare e di sproloquiare. Per quanto mi riguarda continuerò a svolgere il mio lavoro da Consigliere Comunale per come ho sempre fatto, con grande senso di responsabilità, sempre vicina ai più deboli e ai più bisognosi.

Marcella Pellegrino”