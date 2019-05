Petrosino, denunciato e sanzionato ristoratore per cattiva conservazione di pesce congelato

Un ristoratore di Petrosino è stato denunciato e contravvenzionato dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, nel corso di servizi di controllo effettuati nei locali di ristorazione per verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare.

i Carabinieri, avvalendosi dell’ausilio dei colleghi specializzati del N.A.S. di Palermo, hanno provveduto a controllare diversi esercizi pubblici, con riguardo alla sicurezza dei prodotti alimentari somministrati ed alla regolarità dei lavoratori dipendenti.

I controlli igienico-sanitari effettuati dal N.A.S. all’interno di un noto ristorante di Petrosino, hanno permesso di rilevare la presenza di oltre 210 kg di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione – tutti sottoposti a sequestro. Essendo stata configurata, quindi, la violazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza alimentare, punita con una sanzione amministrativa di circa 3.000 euro ed il deferimento all’ A. G., in stato di LIBERTÀ, del ristoratore.