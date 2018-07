Pesca, l’Assessore regionale Turano incontra il nuovo CdA del CO.S.VA.P

Proficuo incontro del nuovo CdA del Distretto Pesca con l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Girolamo Turano alla presenza del Direttore Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, Dario Cartabellotta.

Nino Carlino, imprenditore ittico, è il nuovo Presidente del CO.S.VA.P, organo di gestione del Distretto della Pesca e Crescita Blu. Ricomposto CdA con l’ingresso di Marco Leonardo Tumbiolo, nel segno della continuità con l’opera brillante svolta dal padre Giovanni.

L'orizzonte internazionale e in particolare quello della cooperazione mediterranea –ha dichiarato l'Assessore Turan – sono l'assett strategico del Distretto Pesca. È fondamentale per il futuro del Distretto continuare a lavorare in questo senso con strumenti preziosi come Blue Sea Land e personalmente credo sia il modo migliore per onorare la memoria e l'opera di Giovanni Tumbiolo". Il Distretto, infatti, sta continuando l'opera avviata da anni dallo scomparso Presidente tant'è che la macchina organizzativa di Blue Sea Land, malgrado la drammatica perdita, è in moto e sta lavorando allegramente per la nuova edizione del più importante evento multietnico del Bacino del Mediterraneo

La prematura scomparsa del Presidente Giovanni Tumbiolo (avvenuta lo scorso 15 giugno) ha inevitabilmente cambiato gli assetti organizzativi della struttura. Si è riunito, in via straordinaria, così come previsto dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione del CO.S.VA.P, organo di gestione del Distretto della Pesca e Crescita Blu con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente dello stesso CdA, che va visto eletto Nino Carlino (imprenditore ittico), già Vice Presidente del CO.S.VA.P.

I componenti del CdA hanno voluto che a far parte dello stesso Organo, che necessitava della ricomposizione del suo numero legale, fosse il giovane Marco Leonardo Tumbiolo, primogenito del compianto Giovanni, e ciò anche al fine di stabilire una continuità nella mission della compagine distrettuale. Vice Presidente del CdA è stato eletto Francesco Paolo Lisma (Cantieri navali). Ricordiamo che gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Nino Salerno (Confindustria), Giuseppe Campione (Coldiretti), Lino Tumbiolo (Federpesca), Giovanni Basciano (Cooperazione). Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe finalizzate allo sviluppo delle molteplici attività del Distretto della Pesca e Crescita Blu.