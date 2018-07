Per non dimenticare le vittime di Via D’amelio a Marsala: “un calcio alla mafia”

Questa sera, allo Stadio Municipale, le Nazionali Magistrati e Attori scenderanno in campo per non dimenticare le vittime della mafia trucidate in via D’Amelio

Amministrazione Comunale, Associazione Nazionale Magistrati e Ordine Avvocati di Marsalainsieme per “Un calcio alla mafia”. L’appuntamento, nel 26° Anniversario della Strage di Via D’Amelio, è per domani – Giovedì 19 Luglio – allo Stadio Municipale (ore 20:45).

Qui si affronteranno la Nazionale Magistrati e la Nazionale Attori, per un incontro che – in memoria di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina – vuole ricordare il loro sacrificio per la legalità, contro ogni mafia. Patrocinato dalla Lega Calcio professioni Serie B – rappresentata dal dr. Francesco Vivacqua – madrina dell’evento è Chiara Esposito (finalista a Miss Italia 2016 e “professoressa” ne L’Eredità della RAI). In campo la rappresentativa di Giudici / Procuratori / Commissari provenienti da tutta Italia e molti personaggi del mondo del Cinema / Televisione.

Questi i convocati delle due squadre:

NAZIONALE MAGISTRATI

Filippo Barreca

Fabrizio Basei

Manfredi Borsellino

Matteo Frasca

Silvio Cinque

Luca Palamara

Sergio Sottani

Filippo Favale

Filippo Ruggieri

Vito Marcello Saladino

Massimo Corleo

Paolo Napolitano

Carlo Hamel

Giuseppe Tango

Giulio Corsini

Siro De Flammineis

Ciccio Massara

Pino Campagna

Gioacchino Natoli (PRESIDENTE)

Francesco Minisci – Ignazio Fonzo – Dino Cerami (ALLENATORE/DIRIGENTI)

NAZIONALE ATTORI

Raffaello Balzo

Giulio Base

Pio Stellaccio

Luca Capuano

Valentino Campitelli

Domenico Fortunato

Francesco Giuffrida

Lorenzo Guidi

Enrico Lo Verso

Franco Oppini

Gianfranco Phino

Andrea Preti

Fabrizio Rocca

Raimondo Todaro

Vittorio Hamarz Vasfi

Ninetto Davoli

Massimo Bonanni

Giorgio Corona

Fabrizio Romondini

Nando Orsi (CT)

Edoardo Siravo (PRESIDENTE)

Livio Lozzi (DIR. GENERALE)

(SPECIFICA X GLI ATTORI)

– Raffaello Balzo (“Vita smeralda”, “Matrimonio alle Bahamas”)

– Giulio Base (“L’Isola dei Famosi 2017″)

– Pio Stellaccio (“Il Maresciallo Rocca”, “Il clandei camorristi”, “Il Sistema”)

– Luca Capuano (“Le tre rose di Eva”)

– Valentino Campitelli (“Matrimonio alle Bahamas”, Ultimi della classe”, “La Narcotici”)

– Domenico Fortunato (“Il Commissario Rex”)

– Francesco Giuffrida (“Carabinieri”, “Squadra antimafia 6”, “Catturandi”)

– Lorenzo Guidi (“Braccialetti Rossi”)

– Enrico Lo Verso (“La scorta”, “Farinelli”, “Uno, nessuno e centomila” a teatro)

– Franco Oppini (fondatore de I Gatti di Vicolo Miracoli)

– Gianfranco Phino (attore e cabarettista)

– Andrea Preti (“Furore”, “L’Isola dei Famosi 2016”)

– Fabrizio Rocca (giornalista e presentatore TV – “Linea Verde”)

– Raimondo Todaro (attore e ballerino – “Ballando con le Stelle”)

– Vittorio Hamarz Vasfi (“Un posto al sole”, “Dalida”)

– Ninetto Davoli (“Pasolini”, “Cemento Armato”, “Natale a Londra”)

– Massimo Bonanni (ex giocatore di Palermo, Genoa e Lugano)

– Giorgio Corona (ex giocatore dell’Atletico Catania)

– Fabrizio Romondini (ex giocatore di Roma, Olympiakos e Albacete)