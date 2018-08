Parcheggio multipiano a Marsala. Convocata conferenza di servizi

Con Avviso pubblicato online sul sito istituzione, il settore Pianificazione territoriale diretto dall’ing. Francesco Patti rende noto che per martedì prossimo – 7 agosto – è stata convocata una Conferenza di Servizi per l’esame del progetto riguardante la realizzazione di un “parcheggio multipiano in via Verdi, con accesso anche dal Lungomare”.

Alla Conferenza – che si terrà all’Ufficio SUAP di contrada Amabilina (ore 11) – sono stati invitati vari Enti competenti ed è aperta agli interventi di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici/privati/individuali/collettivi/diffusi, cui possa derivare un pregiudizio nella realizzazione del progetto.