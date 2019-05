Palazzo Grignani di Marsala, il personale volontario rigetta le accuse di assenteismo

Per la nostra rubrica “Riceviamo & Pubblichiamo”, ospitiamo una lettera firmata da “ I volontari di palazzo Grignani” .

Apprendiamo, con stupore e molta ironia, che qualche lettore e cittadino della nostra amata città, si diverte a denigrare, scrivendo articoli alquanto pretestuosi, il lavoro e la correttezza professionale del personale che custodisce il palazzo Grignani.

Si denuncia l’assenteismo dei volontari durante le ore di apertura del palazzo postando semplicemente una foto che non costituisce alcuna prova del fatto contestato, in quanto non riporta ne l’orario ne il giorno in cui è stata scattata. Da cittadini onesti e appassionati del servizio che prestiamo,siamo abbastanza indignati, perché ci siamo sempre impegnati per la buona riuscita di tutte le manifestazioni organizzate dalla nostra amministrazione presso il palazzo e abbiamo presentato le stanze del palazzo ai tanti turisti che giornalmente passeggiando per le vie del centro storico invitiamo a visitare.

Ci teniamo a precisare che nonostante tutto, svolgiamo la nostra attività presso il palazzo esclusivamente da volontari e per il quale non abbiamo mai percepito alcun compenso. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e mettere in luce il patrimonio storico della nostra città. Nonostante non sia la prima volta che viene messo in dubbio, in maniera ingiustificata, il corretto operato dei volontari di palazzo Grignani, invito i lettori e cittadini a promuovere i luoghi storici della nostra città affinché questo auspicato sviluppo turistico sia finalmente una realtà.

I volontari di palazzo Grignani.