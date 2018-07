Operazione antidroga, arrestati dalla polizia due giovani insospettabili a Mazara

Una brillante operazione antidroga, conclusasi con due arresti ed il sequestro di oltre un chilo e mezzo di hashish, è stata portata al termine, nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 Luglio, dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, diretta da Damiano Lupo. L’operazione ha consentito l’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, di due incensurati cittadini mazaresi, L.V.B., di 21 anni, e C.I., di anni 29, al termine di una mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Dall’attenta analisi del territorio erano già state individuate le abitazioni dei due mazaresi., come probabile epicentro di una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti, Pertanto, era stato predisposto un complesso dispositivo operativo con servizi di appostamento e di pattugliamento dei luoghi sospetti. L’attività di osservazione aveva permesso di documentare, nei giorni scorsi, uno svariato numero di spostamenti e movimenti sospetti di soggetti, specie nelle ore serali e notturne, tali da indurre a ritenere che ivi potesse svolgersi una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In ultimo, nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno approntato un appostamento attorno alle abitazioni dei soggetti per organizzare un’irruzione finalizzata ad effettuare una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanza stupefacente. La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato ha rinvenuto e sequestrato, all’interno dell’ abitazione di L.V.B. ben occultati all’interno di uno stanzino, n.16 panetti di hashish dal peso complessivo di un chilo e seicento grammi. Mentre all’interno dell’abitazione di C.I hanno rinvenuto e sequestrato, n.5 panetti di hashish dal peso complessivo di un cinquecento grammi.

Sulla scorta delle risultanze investigative, i due mazaresi, entrambi incensurati, venivano tratti in arresto poiché ritenuti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, come disposto dal P.M. di turno, i due soggetti venivano posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo.

L’arresto dei due giovani si inquadra in un complesso ed articolato filone operativo volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe pesanti e leggere a Mazara del Vallo. Sotto tale profilo, sono stati effettuati numerosi controlli in corrispondenza dei punti nevralgici del territorio, sfociati in perquisizioni personali che hanno permesso ad oggi di contestare a trentacinque soggetti la violazione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990. Inoltre, sempre nel corso dell’anno, sono stati tratti in arresto diciassette soggetti nella fragranza di reati in materia di sostanze stupefacenti.