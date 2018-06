Ondate  di calore in arrivo, l’Asp di Trapani avvia un piano operativo per l’estate 2018

Parte il Piano operativo dell’Asp di Trapani per la prevenzione degli effetti, poco salutari, delle “Ondate di calore” dell’imminente estate 2018

Da domani, 1 giugno, sarà operativo il “Piano locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate di Calore” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per l’estate 2018. Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare diversi giorni o addirittura settimane. Il piano, predisposto da Giuseppe Valenti, responsabile dell’Unità operativa per l’Educazione e Promozione della salute dell’ASP, segue le “Linee guida regionali per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sui soggetti fragili”.

“La terribile esperienza del 2003 – spiega Valenti – quando in Italia circa ottomila persone anziane sono decedute come causa diretta dell’ondata di calore dell’estate del 2003, ha mostrato, senza alcun dubbio, come un’ondata di calore non prevista possa portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione. Si trattava principalmente di anziani soli, di età superiore a 75 anni e con patologie concomitanti, come ad esempio la presenza di malattie a carico dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, determinanti in quelle condizioni nel provocare una morte improvvisa”.

Le Linee Guida regionali per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore emanate dalla Regione Sicilia coinvolgono non solo le Aziende Sanitarie Provinciali, ma anche i medici di medicina generale, il dipartimento della Protezione Civile e le associazioni di volontariato.

Il Piano dell’ASP prevede un insieme di azioni volte alla prevenzione degli effetti delle Ondate di calore sui soggetti fragili, che necessitano di particolare attenzione, che sono quelli inseriti nella fascia di rischio 4 e fra questi essenzialmente gli anziani che non possono usufruire di supporto familiare e che vivono in locali non attrezzati a contrastare gli effetti delle temperature eccessive.

In particolare per questi soggetti l’ASP ha previsto di attivare una rete di assistenza che comprenda oltre ai medici di medicina generale, i Presidi di continuità assistenziale, le guardie mediche turistiche, i punti di primo intervento, i presidi territoriali di emergenza e i pronto soccorso, oltre a eventuali associazioni del volontariato sociale e servizi degli enti locali.

“Abbiamo messo a disposizione – aggiunge Valenti – come per gli anni precedenti, delle locandine e dei dépliant informativi curati dalla nostra unità operativa, da distribuire alla popolazione generale attraverso le strutture ed i servizi dell’ASP, nelle farmacie e negli ambulatori medici della provincia”.

Nel sito aziendale si potranno inoltre trovare i consigli utili per prevenire e contrastare gli effetti delle Ondate di Calore. L’eventuale allerta per le ondate di calore perverrà su segnalazione del Ministero della Salute e della Protezione Civile.