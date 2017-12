Oltre 800 mila euro per la messa in sicurezza della vecchia discarica

Soddisfazione del sindaco Castiglione: «Abbiamo compiuto un grande passo avanti. Finalmente riusciremo a bonificare il sito, riducendone l’impatto ambientale».

Comunicato Stampa n. 270 del 28/12/2017

Il Comune di Campobello ha ottenuto il finanziamento di 803mila euro per i “Lavori di messa in sicurezza della discarica comunale di Campana Misiddi”. Con decreto n.1942 del 20 dicembre scorso l’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – , nell’ambito del cosiddetto Patto per il Sud, ha infatti disposto il finanziamento dell’intervento che era stato approvato in linea tecnico-amministrativa dalla Giunta comunale con deliberazione del 5 dicembre scorso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Castiglione, che dichiara: «Ho seguito personalmente e con grande impegno tutto l’iter che ha portato il nostro Comune a ottenere questo finanziamento di fondamentale importanza per la nostra città, poiché consentirà finalmente di bonificare la vecchia discarica comunale, da decenni abbandonata e inutilizzata, nella quale mai sono state fatte opere di risanamento, riducendone in maniera significativa l’impatto ambientale. Grazie alla competenza dell’arch. Maurizio Falzone, dirigente comunale dei Lavori Pubblici, nonché all’impegno della consigliera comunale Mariella Tripoli, che ha seguito insieme a me l’iter dal punto di vista politico, oggi possiamo dire di aver compiuto un importantissimo passo avanti per garantire benefici ambientali al nostro territorio, tutelando in tal modo la salute dei cittadini campobellesi».