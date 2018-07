OCM vino, prossimo l’avvio di una nuova campagna promozionale nei mercati terzi

C’é attesa ed impazienza negli ambienti vinicoli per l’atteso decreto OCM Vino. Si tratta di una nuova pietra miliare sul tortuoso sentiero della promozione sui Mercati dei Paesi Terzi; la misura europea che assegna contributi a fondo perduto pari al 50% del totale delle spese sostenute per promuovere i prodotti enologici nel mondo. Una grossa mano d’aiuto al settore leader dell’agroalimentare, vanto del Made in Italy.

“L’OCM Vino copre la metà di tutte le spese di promozione all’estero, nei Paesi Terzi – sostiene Giuseppina Adamo dell’Aurea L&G trading, Azienda leader nel campo dell’internazionalizzazione -. É possibile promuovere i prodotti vitivinicoli nei paesi esteri non comunitari facendo fronte solo al 50% e spese di partecipazione a eventi, fiere, mostre, rassegne, degustazioni,, incontri b2b, in coming, attività pubblicitarie, pubbliche relazioni”.

L’obiettivo della Misura è quello di riequilibrare il mercato vinicolo europeo con la progressiva introduzione di azioni positive e dinamiche per accrescere la competitività dei produttori. L’OCM Vino mira, altresí, a consolidare la reputazione dei vini europei e riconquistare quote mercato nel resto del mondo; dotare il settore di un regime comunitario basato su regole semplici, chiare ed efficaci che assicurino l’equilibrio tra offerta e domanda; preservare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea e promuoverne il ruolo sociale e ambientale nelle zone rurali.

“Le aziende vinicole con L’OCM – evidenzia l’Adamo dell, Aurea L&G trading – possono partecipare a tipologie di progetti: Nazionali, in cui la promozione si incentra su prodotti vinicoli nazionali; Regionali, con interesse ai prodotti di una singola regione italiana; Multiregionali, dati dall’unione di cantine di diverse regioni”.

Da anni Aurea L&G trading sviluppa progetti in ambito OCM Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi, assistendo le Aziende sia nella fase di progettazione sia nell’organizzazione ed esecuzione delle azioni grazie alla sua rete di partner internazionali. L’Aurea L&G trading é io presente in Cina, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, USA, Canada, Messico, Area Caraibica, Brasile, Argentina, Area Paesi Balcanici, Norvegia, Svizzera, Russia e tanti altri.

”Alle aziende – conclude Giuseppina Adamo – suggeriamo di rivolgersi ad aziende specializzate, proprio come dell’Aurea L&G trading, in grado di programmare e gestire l’OCM Vino in tutte le fasi. Noi, con il nostro staff, affianchiamo l’imprenditore e/o il suo ufficio marketing per guidarli nei meandri della burocrazia. L’Aurea L&G trading pianifica le migliori strategie per sfruttare al meglio la Misura in base alle necessità e capacità aziendali e gestisce gli eventi facendo gli interessi dell’imprenditore”

