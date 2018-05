Memorial Pietro Morici 2018, continua la raccolta fondi

Dopo il grande successo della manifestazione sportiva Memorial Pietro Morici 2018 che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti impegnati nella 10 km in ricordo del Carabiniere Scelto Pietro Morici, originario di Valderice (TP), rimasto vittima di un attentato mafioso insieme al Capitano Mario D’Aleo e all’Appuntato Giuseppe Bommarito, continua la gara di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi in favore della associazione di volontariato “Il Solco” di Valderice.

Molto è stato fatto ma ancora molto si può fare affinché l’associazione possa dotarsi di nuove attrezzature da destinare alla riabilitazione motoria.

Eventuali donazioni potranno essere effettuate, fino al 13 Giugno 2018, tramite bonifico bancario sul conto corrente postale avente IBAN: IT19Z0760105138253723853730 intestato a MARCHINGIGLIO Stefano con la causale “ Donazione in favore dell’associazione IL SOLCO”

Le magliette e gli zainetti della manifestazione potranno essere acquistati al prezzo rispettivamente di 10 e 3 euro presso il negozio di articoli sportivi LITOS sito a Trapani in Via Santa Maria di Capua 4. Anche in questo caso il ricavato delle vendite sarà devoluto in favore dell’Associazione il Solco.