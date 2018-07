Marsalese muore in un incidente stradale

Ancora sangue e morte sulle strade per un incidente. Intorno alle ore 3 di questa mattina un giovane Marsalese ha perso la vita in provincia di Udine, in località San Lorenzo di Manzano. Cristian Colicchia, 36 anni, era residente a Corno di Rosazzo, dove si era trasferito per motivi di lavoro.

Per la cronaca dettagliata su quanto accaduto vi lasciamo all’articolo della collega Paola Treppo del www.ilgazettino.it

“MANZANO, SAN GIOVANNI e CORNO (Udine) – Incidente stradale mortale in via della Muraglia a San Lorenzo di Manzano intorno alle 3 di oggi, domenica 22 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Palmanova, Cristian Colicchia, 36 anni residente a Corno di Rosazzo è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate in una fuoriuscita autonoma di una Fiat Punto.

Gravemente ferita una donna che viaggiava con lui, una 51enne originaria di Trieste e residente in una frazione di San Giovanni al Natisone che ha riportato diverse lesioni tra cui la frattura del bacino. Dopo l’allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e sul luogo dell’incidente stradale sono giunti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale medico, oltre a mettere in sicurezza la macchina incidentata, poi posta sotto sequestro.

Per il 36enne che guidava una Punto non c’era più nulla da fare; è stata tentata una lunga manovra di rianimazione poi è stato decretato il decesso e informato il magistrato di turno della Procura di Udine che ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salna. Il corpo senza vita del 36enne è stato composto in camera mortuaria dove oggi sarà eseguita una ispezione esterna. La donna di 51 anni è stata trasportata all’ospedale di Udine in gravi condizioni; non sarebbe comunque in pericolo di vita“.