Marsala,”Non uno di meno”, chiuso il progetto d’inclusione sociale e lotta al disagio del Liceo Pascasino

Si è concluso con una manifestazione finale il 31 maggio il progetto Pon Fse Inclusione sociale e lotta al disagio, “Non uno di meno” che ha visto gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala, guidato dalla Dirigente Anna Maria Angileri, impegnati in attività di rugby, musica, arte, scrittura creativa, lingua inglese, matematica, scienze naturali, danza in orario extracurricolare.

I laboratori realizzati, di rinforzo e di ampliamento del curricolo, hanno rafforzato negli studenti a rischio le competenze di base, il senso di appartenenza alla comunità scolastica e hanno ridimensionato la dispersione scolastica. La partnership con l’Ente locale (Città di Marsala), con L’Ente mostra di pittura città di Marsala, con i Fenici ASD rugby e il Club per l’Unesco, ha contribuito a rafforzare il legame con il territorio e a qualificare ulteriormente il lavoro messo in campo.

Particolarmente significativo il prodotto finale del modulo di arte, un murale realizzato con mattoni di ceramica di scarto, con la creazione di un mosaico di immagini evocative dei temi dell’inclusione, contenente un messaggio forte di solidarietà. In occasione dell’evento, la Dirigente ha fatto il report degli obiettivi raggiunti in questo anno scolastico, in particolare nel campo dell’internazionalizzazione e dell’Innovazione, sottolineando che il Liceo Pascasino è l’unico in Provincia ad avere il Liceo quadriennale, che partirà il prossimo anno con una prima classe di eccellenza.