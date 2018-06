Marsala, varato il regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali

Nella seduta di ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha proceduto all’approvazione – con votazione unanime dei presenti – del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali. L’atto amministrativo è stato approvato con il preventivo esame di 5 emendamenti, quattro dei quali sono stati esitati positivamente dai rappresentanti di Sala delle Lapidi mentre un altro non è stato messo in votazione perché gravato del parere negativo tecnico e contabile. Sempre ieri il Consiglio comunale, in apertura di seduta ha dato spazio alle comunicazione. Si tornerà in aula già domani pomeriggio, con inizio alle ore 17,00.

Questo in sintesi il resoconto della seduta di ieri, fermo restando che si può rivedere e ascoltare per intero i lavori d’aula collegandosi al sito

https://www.youtube.com/watch?v=yXzz3iM8EaY (prima parte);

https://www.youtube.com/watch?v=yXzz3iM8EaY (seconda parte – ripresa lavori dopo sospensione).

1° Appello – Ore 18,15 – Presenti 19/30

La consigliera Rosanna Genna chiede la sospensione della seduta per la mancanza in aula dei rappresentanti dell’Amministrazione.

La consigliera Ginetta Ingrassia si associa alla richiesta della Genna e si congratula con il consigliere Vito Cimiotta per la sua assoluzione con formula piena.

Il Presidente Sturiano esprime sentimenti di gioia a nome dell’aula e sui personali per l’assoluzione del consigliere Vito Cimiotta. Sospende quindi la seduta che verrà ripresa alle ore 18,30.

Ripresa lavori ore 18,35 – Presenti 19/30 – E’ presente il Vice Sindaco Agostino Licari.

La consigliera Rosanna Genna comunica che gli operatori di Piazze Solidali ricevono i pagamenti con notevole ritardo e che non hanno un corretto trattamento lavorativo. Precisa che le è giunta voce che vi sono contenziosi fra due cooperative che gestiscono extracomunitari e l’ufficio competente. La querelle riguarderebbe una differenza sulle rette. Presenterà regolare richiesta di accesso agli atti presso l’ufficio visto che Le è stato negato di avere le copie degli atti in esame.

Il Presidente Sturiano precisa che i consiglieri comunali hanno diritto a visionare gli atti e a richiedere copia degli atti. In quest’ultimo caso è giusto presentare apposita istanza.

La consigliera Rosanna Genna prosegue il suo intervento precisando che al cimitero vi sono piante di capperi che non sono state estirpate e che deturpano e sporcano il sacrario.

La consigliera Ginetta Ingrassia reitera il suo invito scritto all’Amministrazione perché ritiri il bando relativo all’affidamento del Palasport che giudica discriminante. Ne spiega tecnicamente il perché. Chiede di sapere come si sta muovendo l’A.C. a tal riguardo. Lamenta la mancanza al 26 giugno di un cartellone estivo e critica l’esborso dell’A.C. per quello invernale che non ha “funzionato”. Auspica un’adeguata programmazione annuale. Evidenzia che in centro vi è la presenza di ratti.

Il vice Presidente Arturo Galfano evidenzia la precarietà dei marciapiedi di via Roma e delle strade nella zona di Porticella, dove vi sono pericolose anomalie del manto stradale, causate dalle radici dei pini, che costituiscono pericolo soprattutto per l’incolumità dei motociclisti. Chiede un immediato intervento. Lamenta che nel sito internet del Comune non viene dato spazio alle interrogazioni del Consiglio comunale e che occorre che il Consiglio stesso abbia un suo addetto stampa.

Il consigliere Aldo Rodriquez comunica che sul decoro urbano vi sono discrasie e che soprattutto l’A.C. deve vigilare sulla pulitura delle strade. Spesso la spazzatrice sporca più che pulire (via XI Maggio). Chiede che venga risolta la situazione. Lamenta che l’isola ecologica del Salato versa in condizioni precarie.

Il Presidente Sturiano comunica che occorre una urgente disinfestazione e derattizzazione dell’intera città con particolare riguardo per i quartieri popolari. Ciò oltre alla pulitura delle cunette. Propone quindi di prelevare il punto 6.

VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PRELIEVO DEL PUNTO 6 “REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI”

Il Consiglio comunale approva con 16 voti favorevoli.

Il Presidente sospende la seduta per una riunione dei Capigruppo. Sono le 19,05.

I lavori riprendono alle ore 19,45 – Sono presenti 22/30

PUNTO 6

Intervengono la consigliera Letizia Arcara (Beni soggetti a vincoli culturali), il Presidente Sturiano (Beni inalienabili) e il dirigente del settore, Francesco Patti.

Il Presidente Sturiano comunica che sono stati presentati 5 emendamenti.

1° — Emendamento proposto dalla Commissione “Territorio e Ambiente”.

Intervengono i consiglieri Ginetta Ingrassia, Flavio Coppola e il dirigente Patti.

Votazione art. 5 – Punto 4 – approvato con 18 voti favorevoli su 18 votanti

2° — Emendamento proposto dalla Commissione “Affari Generali”

Intervengono la consigliera Ginetta Ingrassia, il Presidente Sturiano e il Dirigente Francesco Patti.

Parere Negativo – Non viene votato

3° — Emendamento (perizia estimativa)

Parere Favorevole – Votazione – Approvato con 18 voti favorevoli e 1 astenuto

4° — Emendamento (Prestazione in pagamento – Art. 7 Bis)

Parere Favorevole – Votazione – Approvato con 18 voti favorevoli su 18 votanti

5° — Emendamento (Pagamento Rateizzato con polizza fideiussoria in 10 mesi – Art. 7 Ter)

Parere Favorevole – Votazione – Approvato con 18 voti favorevoli su 18 votanti

VOTAZIONE DEL REGOLAMENTO PRECEDENTEMENTE EMENDATO

Il Consiglio approva all’unanimità con 17 consiglieri su 17 votanti.

Il Presidente Sturiano comunica che domani (oggi per chi legge) ricorre l’anniversario della strage di Ustica e che alle ore 19,30 vi sarà la commemorazione a Capo Boeo. Invita tutti i Consiglieri a partecipare. Sempre fino ad oggi nella sala espositiva a piano terra di Palazzo VII è aperta una Mostra documentale sulla stessa strage.

La seduta viene sciolta alle ore 20,55.