Marsala, uomo trovato morto dopo 4 giorni dal decesso

Dramma della solitudine a Marsala, un uomo è stato trovato morto nel proprio appartamento dopo 4 giorni.

Da giorni non lo si vedeva in giro per il quartiere di Amabilina ed il fratello, allarmato dal non avere notizie del familiare, ieri pomeriggio ha fatto intervenire le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco per abbattere la porta dell’appartamento. Una volta dentro la macabra scoperta, l’uomo era morto da alcuni giorni.

Pare che si sia tolto la vita 4 giorni fa, le indagini sono in corso e, per ovvi motivi, viene mantenuto il massimo riservo. Si sa solo che aveva 30 anni e che viveva da solo in un appartamento del villaggio popolare di Amabilina, nel cosiddetto “quadrilatero”, proprio alle spalle della statua della Madonna.