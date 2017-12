Marsala, un uomo si è tolto la vita

Un uomo si è tolto la vita nel primo pomeriggio di oggi a Marsala. G. R. (queste le iniziali del suo nome), di anni 67, ex barbiere, divorziato e padre di tre figli si sarebbe impiccato all’interno dell’abitazione di via San Michele ove risiedeva. Le cause dell’insano gesto che lo hanno portato alla morte sarebbero da cercare in una forte depressione che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

Fredda, quanto lucida, è stata la sua predeterminazione, avrebbe persino scritto una lettera e avvisato telefonicamente un familiare. Purtroppo quando i soccorsi hanno raggiunto l’appartamento per l’uomo non é vi stato nulla da fare. I sanitari del 118 si sono messi da parte per consentire ai carabinieri, al medico legale e al migistrato di turno di disbrigare le formalità di rito, prima di restituire la salma ai familiari per la sepoltura.