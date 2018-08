Marsala, un uomo cade dal bastione di via Bottino

Sfiorata la tragedia poco dopo la mezzanotte a Marsala. Un uomo, di cui non forniamo le generalità, sarebbe precipitato dal bastione Velasco, l’antica fortificazione che si erge fra le vie Bottino e Sibilla, nel cuore della città.

Subito dopo, richiamati dai rantoli e dai lamenti, alcuni passanti si sono accorti del corpo dell’uomo rannicchiato in fondo al fossato, proprio accanto ad un garage condominiale. Sul posto si portava immediatamente il personale medico di due autoambulanze del 118, ma prima di poter assicurare le dovute cure al malcapitato si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che dopo averlo raggiunto lo hanno messo su una barella e tirato su. Quindi la corsa in ospedale.

Pare che l’uomo al momento dei soccorsi fosse tutto sommato lucido, ma le sue condizioni sarebbero apparse ai sanitari alquanto gravi per sospette fratture ossee in più parti del corpo con seri dubbi per lesioni ad organi interni. In ospedale sarà sottoposto ai dovuti accertamenti diagnostici per stabilire le reali condizioni in cui si trova.

L’uomo avrebbe fatto un volo da una decina di metri, cadendo dal bastione nel fossato sottostante. Al momento non abbiamo notizie sulla prognosi. Pure la dinamica dell’incidente è ancora incerta. Come è caduto: se è inciampato, se è stato spinto o se si è buttato, resta un mistero. Tutto è da stabilire, non appena l’uomo sarà nelle condizioni di poter parlare con gli inquirenti.

Sui social la notizia in un baleno ha fatto il giro della città: l’uomo per la sua dipendenza alle sostanze stupefacenti e per il modo singolare di finanziarsi l’acquisto di tali, chiedendo un euro ai passanti, è conosciuto praticamente da tutti.