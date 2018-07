Marsala, “un calcio alla mafia”, incontro per non dimenticare Borsellino e la sua scorta

“Un calcio alla mafia”. Incontro di calcio tra la Nazionale Attori ed una rappresentativa di magistrati si affronteranno a Marsala, nel corso delle celebrazioni del 26°Anniversario della strage di Via D’Amelio.

Nel commosso ricordo del sacrificio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, giovedì prossimo si svolgerà allo Stadio “Nino Lombardo Angotta”, con il patrocinio della Lega di Serie B, la partita amichevole tra la Nazionale Attori e la Rappresentativa Nazionale Magistrati: in campo anche Damiano Tommasi, presidente dell’AIC

Tra le varie iniziative in programma giovedì 19 luglio per ricordare il 26° Anniversario della strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 componenti della sua scorta, spicca quella organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati e dal Comune di Marsala, con il patrocinio della Lega di Serie B.

Proprio a Marsala, città nella quale dal dicembre 1986 Paolo Borsellino diresse la locale Procura della Repubblica, si svolgerà infatti la partita amichevole tra la Nazionale Attori e la Rappresentativa Nazionale Magistrati: l’incontro è in programma alle ore 20:45 allo Stadio municipale “Nino Lombardo Angotta” e rappresenterà il “clou” di due giorni di iniziative (tra le quali anche una tavola rotonda con i vertici dell’ANM sul tema: “Paolo Borsellino: il coraggio e l’impegno”) volte a commemorare il tragico sacrificio di 26 anni fa.

Tra i convocati azzurri della Nazionale Attori per giovedì sera, a disposizione del C.T. Nando Orsi ci saranno i vari Raffaello Balzo, Giulio Base, Danilo Brugia, Luca Capuano, Ninetto Davoli, Alessio Di Clemente, Domenico Fortunato, Francesco Giuffrida, Lorenzo Guidi, Enrico Lo Verso, Franco Oppini, Gianfranco Phino, Andrea Preti, Fabrizio Rocca, Raimondo Todaro, Vittorio Hamarz Vasfi e i rinforzi ex pro Massimo Bonanni, Giorgio Corona, Fabrizio Romondini e Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma e della Nazionale e attuale Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori.