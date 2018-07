Marsala, un arresto per evasione dagli arresti domiciliari

Un arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione, Antonino Enrico Angileri, marsalese classe ‘69. Nello specifico, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, diretta dal Luogotenente Antonio Pipitone, giunti in Viale Regione Siciliana, hanno sorpreso l’Angileri a bordo di uno scooter nonostante fosse agli arresti domiciliari. Lo stesso, infatti, era stato arrestato sempre dai Carabinieri nel gennaio del 2018 per un tentato furto perpetrato ai danni di un’azienda sita sul Lungomare Vincenzo Florio.

Alla vista della pattuglia, l’Angileri ha tentato di allontanarsi tra gli agglomerati popolari di Via Istria, non riuscendo tuttavia nel proprio intento poiché bloccato dai Carabinieri mentre stava cercando frettolosamente di rincasare. Dopo essere stato fermato, lo stesso è stato immediatamente condotto presso la Compagnia Carabinieri “Silvio Mirarchi” di via Mazara per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della struttura militare, in attesa dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nella mattinata di venerdì.

Il Giudice lylibetano, condividendo pienamente l’operato dei militari dell’Arma, ha quindi convalidato l’arresto , stabilendo per lo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’arresto dell’Angileri è il risultato di specifici servizi di controllo del territorio posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Marsala finalizzati al monitoraggio dei soggetti già sottoposti a misure restrittive della libertà personale.