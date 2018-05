Marsala, trovato un uomo sotto il cavalcavia, sui binari

Un uomo di una cinquantina d’anni è stato soccorso dai sanitari del 118 sotto il cavalcavia, proprio sulla linea ferrata. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco in quanto non era di facile accesso la zona. Sul posto si sono portate la Polfer, polizia ferroviaria di Marsala, che sta conducendo le indagini, i carabinieri e la polizia. Per il momento non è dato sapere il suo nome, le forze dell’ordine sono indaffarate a ricostruire quanto accaduto intorno alle ore 8 di questa mattina.

L’unico dato trapelato è che l’uomo è vivo, avrebbe riportato tutta una serie di fratture, ma sarebbe fuori pericolo. La dinamica dei fatti accaduti è in corso di accertamento, in un primo momento si ipotizzava il tentato suicidio, ma non si esclude la caduta incidentale. Neanche è certo se sia precipito dal cavalcavia o se è caduto mentre camminava lungo la linea ferrata. Comunque resta un giallo come sia finito in quel punto che è difficilmente accessibile