Marsala, tre feriti sul lungomare, un giovane è grave

Scontro frontale nel pomeriggio sul lungomare a Marsala tra uno scooter ed una utilitaria. Il primo bilancio è abbastanza serio: le due persone che viaggiavano sullo scooter, dopo lo scontro frontale sarebbero stati catapultati oltre il guard rail. Soccorsi ed avviati in ospedale le condizioni dei due giovani, pare di nazionalità straniera, sono apparse subito serie. Uno dei due è particolarmente più grave. Anche la donna che si trovava alla guida della Fiat Punto ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

In prossimità della pericolosa curva in località Fortini, teatro del grave incidente stradale, si sono portati gli agenti della Squadra infortunistica della locale Polizia Municipale per i rilievi di rito. Per il momento non é data sapere l’esatta dinamica dell’incidente.