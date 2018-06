Marsala, tratta in arresto una ragazza per furto aggravato in un negozio cinese

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala ha tratto in arresto, per furto aggravato, una giovane marsalese per aver rubato diversi capi di abbigliamento da un noto negozio, gestito da cinesi, della periferia nord della città.

In particolare, poco dopo le 14:00, una volante della Polizia di Stato, impegnata in specifici servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa, opportunamente rafforzati in occasione dell’adozione del Piano Coordinato di Controllo del Territorio, veniva inviata dalla locale Centrale Operativa in via Trapani, ove una cittadina di origine cinese aveva segnalato un furto consumato all’interno del proprio negozio di abbigliamento. L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di P.S. consentiva, tuttavia, di sorprendere l’autrice del furto, intenta ad apporre la refurtiva nel bagagliaio della propria vettura. La ragazza marsalese veniva identificata in Paola Maltese, di anni 20.

Secondo il racconto della vittima, una ragazza, entrando nell’attività commerciale in questione, si appropriava di diversi capi di vestiario e, una volta celati all’interno della propria borsa, si allontanava repentinamente, dirigendosi verso la propria autovettura, facendo azionare l’allarme anti-taccheggio.Sottoposta a controllo, la Maltese veniva trovata in possesso di ben 11 capi di abbigliamento e di un paio di forbici (utilizzate per recidere di netto i dispositivi anti-taccheggio dai capi in questione). Infatti, in uno dei camerini dell’attività commerciale, gli agenti rinvenivano poco dopo dieci placche anti-taccheggio, con ancora presenti frammenti di stoffa.

Per tanto, la giovane veniva dichiarata in stato di arresto e condotta presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva per la Maltese la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.