Marsala, trasporto bus urbano: nuovo percorso e modifiche per alcune linee

Il Servizio Municipale Autotrasporti di Marsala rende note alcune variazioni apportate sulle linee bus che servono il territorio comunale. Modifiche che riguardano, innanzitutto, la “Circolare Città” gratuita che – in poco più di mezz’ora – consente di spostarsi nel centro urbano. Il suo percorso, in pratica, abbraccia ora anche l’ampia area che si estende da Piazza Caprera fino a via Sirtori, toccando lungo il suo percorso i parcheggi comunali. Qui, infatti, è possibile sostare l’auto e raggiungere agevolmente – sia per lavoro che per disbrigo pratiche, nonché per lo shopping – il centro storico. Vediamo in particolare come viene svolto il servizio. Le partenze dall’Autostazione, ogni 40 minuti, sono nove nella fascia mattutina (a partire dalle 8,40); otto in quella pomeridiana e serale (a partire dalle 15,40). Questo il percorso: Piazza Del Popolo, Via Mazzini, Viale Fazio (PARCHEGGIO FERROVIA), Corso Calatafimi (AGENZIA ENTRATE), Piazza Caprera, Via Del Giudice (POLIZIA MUNICIPALE), Via Sirtori, Corso Calatafimi, Via Roma, Via Mario Nuccio, Via Mazzini, Piazza Del Popolo, Via S. Bilardello, Via G. Anca Amodei (PARCHEGGIO COMUNALE), Via degli Atleti, Viale Olimpia, Via della Gioventù (INPS), Via D. Alighieri (PISCINA COMUNALE), Via degli Atleti (PARCHEGGIO STADIO), Via Amendola, Piazza del Popolo.

Le altre variazioni comunicate dallo SMA riguardano:

– Linea 1 “Marsala-Petrosino”

anticipata alle ore 6,25 la partenza da Piazza Del Popolo (prima 6,35)

dal capolinea Biscione, partenza alle ore 7,05

posticipata alle ore 8,15 la partenza da Piazza Del Popolo (prima 8,00)

soppressa la corsa delle ore 10

anticipata alla ore 10,45 la partenza da Piazza Del Popolo (prima 11,15)

– Linea 5 “Ciavolo” / Linea 6 “Santo Padre delle Perriere” (ad anello)

posticipata alle ore 18,30 la partenza da Piazza Del Popolo (prima 18,15)

Infine, sono state accorpate le due Linee che raggiungono l’Ospedale “P. Borsellino”, modificando sia il percorso che gli orari di partenza dal capolinea. Pertanto, la Linea “Ciancio-Piano Buffa/Ospedale” avrà cinque corse la mattina (ore 7,00-8,00-9,15-10,30-12,00) e altrettante nel pomeriggio ( 13, 25-14, 30-15, 45-17, 45-19, 30) , con il seguente percorso: (andata) Piazza Del Popolo, Via Mazzini, P.zza Pizzo, Viale Fazio, C/so Calatafimi, P.zza Caprera, Via N. Bixio, Via Salemi, viale Reg. Siciliana, Via Tunisi, Via Favara, Piano Buffa, Via Salemi, Ospedale. Da qui (ritorno), Via Salemi, Piano Buffa, Via Istria, Via Salemi, Via N. Bixio, P.zza Caprera, Corso Calatafimi, Via Crispi, Via Mazzini, Piazza Del Popolo.