Da oggi e per circa venti giorni, cambia il senso di marcia della via Messina, nel centro urbano di Marsala.

Lo stabilisce un’ordinanza della Polizia Municipale, tenuto conto dei lavori per la realizzazione della rete idrica che in atto interessano le vicine vie Spanò, Itria e Libertà. Da qui l’inversione del senso unico di marcia della via Messina che, pertanto, si dovrà percorrere con direzione da via Itria a via Aspromonte.