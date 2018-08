Marsala, spari contro la porta di una gelateria, arrestato l’autore

Le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala hanno portato all’individuazione dell’autore di un atto intimidatorio consumato la notte di domenica scorsa, ai danni della porta a vetri di una storica gelateria. E’ Vito Titone di 49 anni. A lui sono arrivati gli inquirenti grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ed all’acume investigativo del personale del Commissariato.

Dalle immagini, infatti, si riusciva ad individuare il soggetto, già noto all’Ufficio, per precedenti specifici. Identificato il Titone è stato arrestato, a seguito di una brillante attività info-investigativa, conclusasi nella stessa giornata dell’evento delittuose. La Polizia lo ritiene autore del danneggiamento aggravato ai danni delle vetrine della gelateria, a seguito di esplosione di colpi d’arma da fuoco, avvenuto nella nottata di domenica scorsa.

L’atto non era diretto al titolare della gelateria, ma ad un familiare con cui aveva avuto in passato dei diverbi. Il Titone, che alla fine ammetteva le responsabilità del gesto compiuto, è stato tratto in arresto dalla Polizia per i reati di detenzione illegale di un’arma clandestina ed una alterata.