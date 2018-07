Marsala, soppressione Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, intervengono Coppola e Sinacori

I consiglieri Giovanni Sinacori e Flavio Coppola intervengono sulla ventilata ipotesi soppressione dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Marsala. Lo fanno con un documento indirizzato al Consiglio Comunale, ai Gruppi Consiliari, al Sindaco, all’Assessore alla Pubblica Istruzione e al Presidente del Consiglio Comunale di Marsala.

Ecco cosa scrivono Sinacori e Coppola del gruppo consiliare I.D.P., Iniziativa Democratica Popolare in merito alla ventilata chiusura dell’istituto Comprensivo della periferia nord di Marsala:

“I sottoscritti registrando la preoccupazione e l’amarezza dei cittadini che abitano la zona nord della città, e più specificatamente di quei nuclei familiari i cui figli frequentano le scuole dell’Istituto in oggetto, ritengono URGENTE ed INDIFFERIBILE che il Sindaco e l’Assessore preposto, riferiscano sulla questione, in Aula, al Consiglio Comunale.

E’ necessario che la cittadinanza conosca, nei dettagli e dai diretti responsabili, lo stato in cui si trova la decisione che riguarda il Dimensionamento Scolastico della città di Marsala, i criteri adottati nel ricercare una soluzione da proporre, lo stato di coinvolgimento, a tutti i livelli, del mondo scolastico, la valutazione degli effetti socio-antropologici che la ventilata, infausta, decisione di sopprimere l’Istituto Giovanni Paolo II, avrebbe nei confronti di una parte rilevante della cittadinanza marsalese e del territorio interessato.

Speriamo che non sia stata ricercata una soluzione minimalista propria di chi non ha voglia di lottare e di chi non è pienamente consapevole del valore di appartenenza e rappresentanza che una istituzione scolastica svolge in una parte decentrata di un territorio dove, l’assenza delle Istituzioni, marginalizza sempre di più”.