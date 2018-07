Marsala: sistemazione verde pubblico e strade, divieto di sosta in via Struppa

E’ stato programmato per dopodomani – giovedì 12 luglio – l’intervento sugli alberi di pino di via Francesco Struppa, nell’aiuola spartitraffico di Piazza Marconi. La sistemazione di quel tratto di strada – sconnesso e pericoloso per la viabilità in entrambi i sensi di marcia – comporta infatti il necessario taglio dei pini. Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori agli operatori del verde pubblico, il Comando della Polizia Municipale ha pertanto disposto per la giornata di giovedì prossimo il divieto di sosta nel tratto interessato, dalle ore 8 alle ore 17. Sistemate le carreggiate, si provvederà alla piantumazione di nuove tipologie di piante, le cui radici non arrechino danno alla pavimentazione stradale, così come era avvenuto in via Grignani, sempre in zona Porticella.

