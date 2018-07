Marsala, sequestrato gommone impiegato dagli scafisti per l’immigrazione clandestina

La Guardia Costiera di Marsala è stata informata della probabile presenza di un gommone utilizzato per trasportare clandestini nelle acque antistanti il circolo velico di Marsala. Immediatamente è stata disposta l’uscita del battello pneumatico per verificare l’attendibilità della segnalazione.

Giunti sul posto, il personale intervenuto ha costatato l’effettiva presenza di un gommone di colore blu, senza motore, in precario stato di galleggiamento e con a bordo indizi che potevano ricondurlo all’utilizzo per la commissione del reato di immigrazione clandestina.

Il battello è stato quindi posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, pur non potendo identificare i responsabili della commissione del reato.

