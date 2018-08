Marsala, sequestrati ricci di mare ed elevato verbale di 4000 euro

Un ingente quantitativo di ricci di mare è stato sequestrato a Marsala nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2018 disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Durante l’ultimo fine settimana, degno di nota è un verbale di 4000 Euro, comprensivo di sequestro, di un ingente quantitativo di ricci di mare. Gli esemplari erano commercializzati su un banchino lungo la via Salemi e, poiché ancora in stato vitale, sono stati restituiti al proprio habitat naturale. Si rammenta che acquistare prodotti ittici da venditori non autorizzati implica, oltre a favorire il depauperamento della fauna marina, anche forti rischi per la salute propria e dei propri familiari con conseguenze che possono anche portare ad epiloghi drammatici.

I controlli vengono effettuati a garanzia della salvaguardia della salute, della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino e costiero, senza tralasciare il settore della pesca e l’intera filiera ittica.

Continuano i controlli lungo l’intero litorale del Circondario Marittimo di Marsala che vedono impegnati costantemente, via mare, via terra e, per la prima volta da quest’anno, anche all’interno della Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone, tutti gli uomini in servizio presso il Locale Ufficio Circondariale Marittimo sotto il Comando del Tenente di Vascello (CP) Nicola Pontillo.

